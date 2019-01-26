شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات "مايكروسوفت أوفيس" متاحة الآن على متجر " Mac App Store" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل أن حزمة Microsoft Office 365 متوفرة الآن على متجرها Mac App Store، إذ يمكن لمستخدمى أبل تنزيل تطبيقات أوفيس المختلفة مباشرة، مثل Word وPowerPoint وExcel التى تحظى بشعبية فى نظام ويندوز على أجهزة ماك بسهولة.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الأمريكى، فقد جاءت بداية Microsoft Office فى متجر أبل متأخرة قليلا بعد ما أعلنته أبل لأول مرة فى مؤتمر مطوريها العالميين العام الماضى، فيما ستكون حزمة مايكروسوفت أوفيس متاحة بحلول نهاية عام 2018، وقالت شركة أبل إن المستخدمين يمكنهم شراء اشتراك فى Office 365 من داخل التطبيقات، التى تم تصميمها خصيصًا لدعم الميزات الفريدة لتجربة Mac.

وقال “فيل شيلر " نائب الرئيس الأول لشركة أبل للتسويق فى جميع أنحاء العالم:" لقد عملت أبل ومايكروسوفت معاً لتوفير حزمة أوفيس لمستخدمى Mac منذ البداية، والآن، مع Office 365 على Mac App Store، أصبح من الأسهل من أى وقت مضى الحصول على أحدث وأفضل إصدار من Office 365 لأجهزة ماك وأيباد"

وقال جاريد سباتارو، نائب رئيس الشركة فى مايكروسوفت، إن شركته تعمل بشكل وثيق مع شركة أبل لتزويد مستخدمى ماك بأفضل تجربة إنتاجية فريدة مصممة بشكل فريد لنظام ماك.