شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: عام 2018 احتل المركز الرابع فى قائمة "الأعلى حرارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحليل جديد أن العام الماضى كان الرابع على قائمة الأعلى حرارة، فمع اغلاق الحكومة الأمريكية الجزئية، تأخرت حسابات الوكالة الفيدرالية لدرجات حرارة العام الماضى.

لكن علماء مستقلون فى جامعة بيركلى استطاعوا الوصول إلى التقديرات، وأكدوا أن متوسط درجات الحرارة فى العام الماضى كان 58.93 درجة مئوية (14.96 درجة مئوية) وأدفأ بنسبة 1.39 درجة مئوية (0.77 درجة مئوية) من المتوسط فى الفترة من 1951 إلى 1980 وحوالى 2.09 درجة مئوية (1.16 درجة مئوية) أكثر دفئا مما قبل الصناعة.

وقال الباحثون أن "درجة الحرارة العالمية فى 2018 كانت أكثر برودة من عام 2015 و2016 و2017 لكنها أكثر دفئا من كل عام سبق رصده قبل عام 2015"، وبالتالى لا يزال عام 2016 أكثر الأعوام سخونة خلال فترة الملاحظات التاريخية.

وأضاف الباحثون: "من المحتمل أن يعكس الانخفاض الطفيف فى عام 2018 تقلبات طبيعية قصيرة الأجل، لكن النمط العام لا يزال يتماشى مع الاتجاه طويل الأجل نحو الإحترار العالمي"، ومن المرجح أن تبدأ مجموعات قياس درجة الحرارة الأخرى ترتيب عام 2018، حيث تم وضعه فى المرتبة الرابعة خلال شهر نوفمبر، حسبما قال عالم المناخ فى العالم بيركى، زيكى هاوسفاثير.

وقد حسبت وكالة الارصاد الجوية اليابانية درجات الحرارة خلال عام 2018، ووضعته بالفعل فى المركز الرابع.