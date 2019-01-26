كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ماكلارين تكشف عن سيارة سباق كهربائية مستقبلية لعام 2050

متابعة-سنيار: قدم فريق مكلارين سيارة سباق مستقبلية يمكن أن تؤخذ إلى المسارات في عام 2050.

عملت McLaren Applied Technologies، الشركة الشقيقة لفريق الفورمولا واحد، على جمع الآراء من مشجعي الرياضة، وهي تقدم الآن نموذج 2050: MCLExtreme الذي يضم مساعد ذكاء صناعي، وبطارية كهربائية يمكن طيها وإطارات ذاتية الإصلاح.

ومن خلال النموذج، قدمت MAT أيضًا أفكارًا موسعة حول التطورات في الأداء البشري للسائق ومسارات السباق المستقبلية وتجربة المعجبين التي يمكننا توقع رؤيتها في عام 2050.

وقد أثارت السيارة إعجاب مشجعي سيارات السباق، بالنظر إلى أنها سيارة كهربائية ذات دفع خلفي بطول 500 كم / ساعة مدعومة بـ “بطارية قابلة للطي مقولبة إلى الحزمة الديناميكية الهوائية”.

وقالت الشركة أن السيارة توفر استراتيجية السباق في الوقت الحقيقي والمعلومات الأساسية عبر شاشة عرض مجسمة، كما أنها تفهم مزاج السائق وحالته العاطفية.