كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “PrintBrush™ XDR”..طابعة نافثة للحبر بالألوان خاصة بالهواتف الذكية

متابعة-سنيار: تعتبر PrintBrush ™ XDR طابعة نفث الحبر بالألوان الأولى من نوعها للهواتف الذكية، وقد وصفتها الصحافة بـ”عصا سحرية للطباعة” وهي الآن قيد الإنتاج التجريبي بعد سنوات عديدة من التطوير.

يتميز المنتج بتقنية ™ PrintDreams ‘RMPT ™ التي تضع إمكانية الطباعة المحمولة في متناول مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، وتظهر المطبوعات مباشرة على أي نوع من السطح بموجة بسيطة من اليد.

الطابعة PrintBrush XDR هي طابعة لاسلكية ذات طابعات نفث الحبر بالألوان الكاملة التي تزن نفس وزن الهاتف الذكي العادي ، ولكنها تستطيع طباعة بيانات طباعة أكبر من حجمها الخاص.

هذا الجهاز متعدد الاستخدامات الجديد سيغير الطريقة التي نفكر بها في الطباعة لأنه، لأول مرة، من الممكن طباعة أي شيء بالألوان الكاملة في أي مكان، على أي سطح تقريبًا.

الطابعة متاحة للدعم على موقع التمويل kickstarter، ومن المتوقع أن يتم شحنها للداعمين في مارس 2019.