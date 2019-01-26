شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخة WhatsApp Business تتخطى حاجز الـ 5 ملايين مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة التراسل الفورى "واتس آب" هذا الأسبوع أن هناك أكثر من 5 ملايين شركة على مستوى العالم تستخدم إصدار "Business" من التطبيق للتواصل مع عملائها، وذلك بعد عام من إطلاقه.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، قالت الشركة فى بيان لها:" فى يناير من العام الماضى، أطلقنا تطبيق WhatsApp Business، والآن هناك أكثر من خمسة ملايين شركة تستخدمه لدعم العملاء، وتنمية أعمالهم وخدمة مجتمعاتهم فى جميع أنحاء العالم"، فيما أشار التقرير إلى أن الهند تعتبر واحدة من أكبر الاسواق التى تعتمد عليها، خاصة وأنها تضم أكثر من 200 مليون مستخدم على واتس آب.

وتمتلك واتس آب فى الوقت الحالى حوالى 1.5 مليار مستخدم على مستوى العالم، وباستخدام نسخة الأعمال WhatsApp Business يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة مساعدة العملاء بمعلومات مفيدة مثل وصف الأعمال والبريد الإلكترونى وعناوين المتاجر وموقع الويب.