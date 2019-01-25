كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| عدسات احترافية لكاميرا الهواتف الذكية من “AOCHY”

متابعة-سنيار: سيهتم مصورو الهواتف الذكية الذين يبحثون عن عدسات كاميرا الهواتف الذكية الاحترافية بمجموعة جديدة أطلقت على Kickstarter من قبل فريق التطوير في AOCHY.

تم تصميم نظام العدسات المحترف للمصورين الذين يرغبون في الحصول على مجموعة جديدة من خيارات الكاميرا ذات جودة عالية لجهاز iPhone الخاص بهم بدون وزن أو حجم أو حجم الكاميرا العادية الكبيرة.

بفضل تصميم العدسة الجديد لـ Aochy، يمكنك الآن تحقيق إمكانات جهاز iPhone بالكامل وإطلاق العنان لإبداعك من خلال نظام الجيب متعدد العدسات، والتي تم صنعها يدويًا من الزجاج عالي الجودة، وتم تشطيبها بطبقة متعددة مضادة للانعكاس، ومن ثم مصقولة لضمان نقاء ووضوح الصور التي يتم التقاطها بواسطة الهاتف.

نظام العدسات المبتكر من متاح للدعم على Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 49 دولارًا أمريكيًا أو 38 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الشحن في وقت ما من أبريل 2019.