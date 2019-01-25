انت الان تتابع تفاصيل خبر روبوت جديد من "أمازون" لخدمات التوصيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 09:51 مساءً - أعلنت شركة "أمازون"، الخميس، عن طرحها لروبوت التوصيل الخاص بها، ووفقاً لموقع "يو إس أي توداي"، فيمكن للروبوتات ذات العجلات الست التي يتم إطلاقها في الولايات المتحدة أن تتبع الطريق بشكل مستقل وتتجنّب المارّة.

قد تكون خدمة تسليم الطرود بطائرة من دون طيار في أمازون غير متوفرة، لكن الشركة لم تتخلَّ عن حلمها بتقديم الروبوتات التي تُسلّم الطرود.

وأطلقت الشركة خدمة "أمازون سكوت"، وهي خدمة توصيل عبر توظيف 6 روبوتات توصيل بست عجلات، عبر مقاطعة سنوهوميش، بواشنطن، إلى الشمال مباشرة من مقرها الرئيسي في سياتل.

وقد كتب رئيس المشروع الكشفي، شون سكوت، في مدوّنته: "تم إنشاء هذه الأجهزة من قبل أمازون، وهي بحجم مبرّد صغير ويتدحرج على طول الأرصفة بخُطا سريعة. سوف تتبع الأجهزة بشكل مستقلّ مسار التسليم الخاص بها، ولكن ستتم مرافقتها في البداية من قبل موظف في أمازون".

وأضاف: "لقد طوّرنا خدمة أمازون سكوت في مختبر البحث والتطوير التابع لنا في سياتل، مما يضمن أن الأجهزة يمكنها التنقّل بأمان وكفاءة حول الحيوانات الأليفة والمشاة وأي شيء آخر في مسارها".

يُذكر أنّ رئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، أعلن في عام 2013 عن نيّة الشركة البدء في تقديم خدمات توصيل بالطائرات إلى المنزل، في غضون 5 سنوات، لكن قوبل القرار بالرفض من قبل شركات الطيران.

لكن الشركة لم تستسلم؛ وأوجدت خدمة "أمازون سكوت" للتوصيل عن طريق البر وليس الجو.

في غضون ذلك، سعى عدد من الشركات الناشئة إلى تحقيق هدف أقل طموحاً؛ يتمثّل في وضع سيارات صغيرة مستقلّة على الأرصفة لتقديم الطرود الصغيرة والأوامر الغذائية.

لكن هذه المشاريع المثيرة واجهت انتقاداً واسعاً، واتُّهمت بسدها للأرصفة وخصخصة الأماكن العامة، فضلاً عن أنها أدّت إلى فقدان الدخل للعمال، لكنهم رغم هذه الاعتراضات استمرّوا في العمل.

من جانبه رحّب المتحدث باسم خدمة التوصيل بمشروع أمازون قائلاً: "لقد أنشأنا هذا الفضاء منذ 4 سنوات، ومنذ ذلك الحين رأينا العديد من الشركات الأخرى تنضم، وأمازون هي الأحدث".