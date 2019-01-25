شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تايمز: فيس بوك يخطط لدمج واتس آب وماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن فيس بوك يخطط لدمج Messenger و WhatsApp و Instagram لإنشاء منصة متكاملة للرسائل.

وسيكون الهدف من هذه الخطوة هو السيطرة على الرسائل وتضييق الخناق الشركات الأخرى مثل أبل و جوجل التي لديها خدمات خاصة بها.

قد تكون المراسلة الفورية طريقة مهمة لزيادة الإيرادات فى المستقبل، حيث قد تدر خدمات الدفع والمدفوعات داخل التطبيق مئات الملايين.

أما الميزة الأخرى لهذه الخطوة فتتمثل في السماح لمستخدمى ماسنجر بإرسال رسالة إلى مستخدمى واتس آب أو تضمين مستخدمى Messenger و WhatsApp فى Instagram رسالة واحدة على انستجرام.

ويوفر Messenger و WhatsApp بالفعل وظائف مماثلة، كلاهما مصمم للاتصال الفورى، مما يمنح المستخدمين الناس وسيلة للدردشة مع الأصدقاء فى الوقت الحقيقى، لكن هناك اختلافات فلا يتم تشفير رسائل Messenger.

يقول تقرير نيويورك تايمز أن فيس بوك سيستغل الخطوة أيضا لإضافة تشفير إلى تطبيق Messenger، وربما ينطبق الأمر نفسه على Instagram ، الذى أصبح منصة مراسلة فورية فى حد ذاته، على الرغم من أن استخدامته مختلفة قليلاً.