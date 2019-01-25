الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والرمال غداً وحتى الثلاثاء المقبل

مصراوي - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد رياحًا مثيرة للأتربة والرمال قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة بدءاً من السبت.

وأضاف عبد العال -في تصريحات لمصراوي- أنه من المتوقع أيضًا استمرار الرياح حتى الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن العاصفة المقبلة ستكون أقل حدة من العاصفة التي شهدها البلاد خلال الفترة الماضية.

وعن درجات الحرارة، قال رئيس الأرصاد، إن طقس السبت سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يتراوح ما بين 2 لـ 3 درجات، على أن يشهد انخفاضًا...