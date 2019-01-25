بعض ملاك حواسيب MacBook Pro يعانون من مشكلة مع الإضاءة الخلفية للشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعَد حواسيب MacBook Pro من بين أفضل المنتجات التي تعرضها شركة آبل للمستهلكين، فهي لا تمتاز بالنحافة فقط، ولكنها قوية أيضًا لتحرير الفيديوهات أثناء التنقل. ونتيجة لذلك، فليس من الغريب أن نجد بأنها مكلفة للغاية، ولكن ينبغي مع هذه التكلفة الحصول على تجربة إستخدام ممتازة.

للآسف، هذا ما لم يحدث مع بعض ملاك MacBook Pro، لأن بعض هؤلاء المستخدمين يقولون أنهم يواجهون بعض المشاكل مع الإضاءة الخلفية على شاشات حواسيب MacBook Pro الخاصة بهم. يبدو أن هذا يؤثر على حواسيب MacBook Pro التي تم إطلاقها في العام 2016، وبعض الطرازات الحديثة، مما يوحي بأن هذه المشكلة ظلت متواجدة لفترة ولكن لم تتعامل معها شركة آبل بعد.

ووفقا لموقع iFixit الذي سلط الضوء على هذه المشكلة في تدوينة خاصة، فمن الممكن أن يكون السبب في ذلك هو إستخدام الكابلات المرنة القابلة للكسر. ” عندما وصلت لأول مرة، بدا التصميم جيدًا. ولكن كالعادة، الخلل يكمن في التفاصيل. إختارت شركة آبل إستخدام كابلات مرنة ضعيفة وهشة بدلا من إستخدام كابلات الأسلاك المستخدمة في التصاميم السابقة والتي يمكن تمريرها من خلال المفصل بدلاً من لفها حوله، مما يساعد على تخفيف ضغط الفتح والإغلاق المتكرر “.

تكمن المشكلة في أن هذا الخلل لا يظهر إلى بعد مرور فترة، وفي نهاية المطاف عندما تظهر المشكلة، يكون الحاسوب خارج فترة الضمان، مما يعني أن فاتورة الإصلاح تكون ضخمة بحيث تصل إلى 600 دولار تقريبًا. وحتى الآن، حصل بعض العملاء على إصلاحات مجانية أو إصلاحات منخفضة التكلفة بفضل +AppleCare، بينما طلب من الآخرين دفع مبلغ الإصلاح كاملاً.

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