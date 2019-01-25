Viacom تستحوذ على خدمة البث التلفزيوني Pluto TV مقابل 340 مليون دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يكون البعض منكم قد سمع بـ Pluto TV، فهي خدمة مجانية للبث التلفزيوني تتيح الوصول إلى مئات القنوات من خلال موقعها الرسمي على الويب ومن خلال تطبيقاتها على الأجهزة المحمولة على الرغم من حقيقة أنها تعرض الإعلانات. لا يوجد إشتراك شهري، وهذا ما يعني بأنه يمكنك مشاهدة المحتوى مجانًا طالما أنه يمكنك التعامل مع الإعلانات. وعلى ما يبدو، هذه الخدمة لفتت إنتباه شركة Viacom والتي قررت الآن الإستحواذ على Pluto TV مقابل 340 مليون دولار أمريكي نقدًا.

أعلنت شركة Viacom رسميًا اليوم أنها دخلت في إتفاق نهائي للحصول على خدمة Pluto TV مقابل 340 مليون دولار أمريكي نقدًا. وجدير بالذكر أنه تم إنشاء خدمة Pluto TV في العام 2013، وهي تضم أكثر من 100 قناة تتنوع ما بين الأخبار والرياضة ونمط الحياة والكوميديا والرسوم المتحركة والمزيد. وتملك هذه الخدمة أكثر من 130 شراكة مع الشبكات الإعلامية والأستوديوهات الكبرى.

لماذا قررت شركة Viacom الإستحواذ على خدمة Pluto TV؟ حسنًا، يبدو أن شركة Viacom ترغب في الإستفادة من شعبية Pluto TV لترويج خدمات البث المدفوعة الخاصة بها والتي تشمل Noggin و Comdey Central Now. ويوفر هذا الإستحواذ لشركة Viacom إمكانية الوصول المباشر إلى الملايين من المستهلكين وستكون بمثابة محرك تسويقي مهم لإستقطاب المزيد من العملاء إلى الخدمات المدفوعة المذكورة آنفًا.

وعلاوة على ذلك، هذه الصفقة توفر أيضًا منصة جديدة لتوزيع محتوى Viacom Digital Studios بعدما كانت قناة AwesomenessTV متوفرة بالفعل على خدمة Pluto TV.

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