نظام Android Q قد يمنح لشركات الإتصالات المزيد من الصرامة في قفل أجهزتها

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك بعض التقارير مؤخرًا حول ما يمكن أن نتوقعه من نظام Android Q، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تقوم شركة جوجل بإطلاق الإصدار التالي من نظام التشغيل التابع لها. ويقول تقرير جديد أن نظام Android Q سيسمح لشركات الإتصالات بتطبيق قواعد أكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بقفل الهواتف الذكية.

إكتشف موقع 9to5Google تعليمات برمجية جديدة في الشفرة المصدرية لنظام الأندرويد التي تم نشرها على Gerrit توحي بأن شركات الإتصالات قد يتم منحها مزيدًا من التحكم فيما يخص تأمين الأجهزة لتشغيل بطاقة SIM محددة بإستخدام Android Q. وسيتيح ذلك لهذه الشركات التحكم في بطاقات SIM التي يجب أن لا تعمل على تلك الأجهزة.

سيكون بمقدور شركات الإتصالات إنشاء قوائم لشركات الإتصالات ” المسموح بها ” و ” المستثناة “. وبالتالي، هذا يعني أن الأجهزة التي تم برمجتها على ذلك من قبل شركة إتصالات معينة ستقوم بمنع إستخدام بطاقات الـ SIM الخاصة بشركات الإتصالات الأخرى حتى لو كانت تلك الأجهزة تدعم نفس الترددات الخلوية المستخدمة من قبل تلك الشركة.

قد يُمكن نظام Android Q شركات الإتصالات أيضًا من منع فتحة SIM الثانية على الهواتف الذكية المزودة بمنفذين للشريحة SIM من العمل على الإطلاق ما لم يتم إستخدام بطاقة SIM من شركة الإتصالات المعتمدة في الفتحة الأولى. وبالتالي سيكون لدى شركات الإتصالات مزيد من التحكم في الشبكات التي يمكن للعميل إستخدامها على جهازه.

لم يتم تأكيد أي شيء في الوقت الراهن، وقد تتغير الأمور في مرحلة ما على طول الطريق، ولكن من الواضح أن شركة جوجل تعتقد أنه من المناسب منح شركات الإتصالات مزيدًا من التحكم في هذا الجانب.

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