تكنولوجيا: من أبل لجوجل .. كم تبلغ رواتب مهندسى البرمجة بشركات التكنولوجيا الكبرى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد العمل فى صناعة التكنولوجيا، خاصة كمهندس برمجيات، من الوظائف المرموقة فى عصرنا الحالى، والتى يمكن لصاحبها الحصول على مرتب مرتفع، خاصة مع دور التكنولوجيا الكبيرة فى حياتنا الحالية، إلا أن الكثيرين لا يعرفون أن شركات التكنولوجيا تدفع الكثير من المرتبات لأصحاب هذه الوظائف، وقد رصد موقع Paysa المتخصص فى التوظيف متوسط الراتب السنوى لمهندسى البرمجيات فى شركات التكنولوجيا، والتى نعرض أبرزها كما يلى، مع ملاحظة أن هذه القائمة تتضمن الراتب الأساسى، والإنصاف والمكافأة. رواتب مهندسى البرمجيات فى شركات التكنولوجيا رواتب مهندسى البرمجيات فى شركات التكنولوجيا - شركة Airbnb: يبلغ متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 277.419 دولار سنويا - أبل: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 185.314 دولار. - جوجل: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 202.818 دولار. - مايكروسوفت: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 143.858 دولار. - تويتر: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 200.042 دولار. - فيس بوك: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 224.003 دولار. -دروب بوكس: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 250.068 دولار. - سناب شات: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 243.915 دولار. - تسلا: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 140.625 دولار. - أمازون: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 134.608 دولار. - شركة IBM: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 119.268 دولار.

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