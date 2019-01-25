Meizu M9 Note سيصل في منتصف الشهر المقبل مع كاميرا بدقة 48MP، وبطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Meizu بالكشف عن الهاتف الفريد من نوعه Meizu Zero للتو، وهو الهاتف الذي يأتي من دون أزرار ومن دون منافذ، ولكن الشركة الصينية لا تزال تعمل على هاتف جديد من فئة أقل علمًا أنه المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف في منتصف شهر فبراير المقبل تحت إسم Meizu M9 Note.

هذا الهاتف سيأتي مع كاميرتين في الخلف بحيث ستضم الكاميرا الأساسية المستشعر Samsung ISOCELL GM1 والذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل مع العلم بأنه تم تأكيد هذه المعلومة من قبل مؤسس شركة Meizu، ونقصد هنا السيد Huang Zhang والذي أكد أيضًا أن الهاتف Meizu M9 Note سيضم كذلك المعالج الثماني النوى Snapdragon 675 المصنع بإستخدام تكنولوجيا 11 نانومتر.

وعلاوة على ذلك، فقد تأكد أيضًا أن الهاتف Meizu M9 Note سيضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فمن المرجح أن يكلف هذا الهاتف إبتداء من 1000 يوان صيني أي ما يعادل 147 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. ومن الواضح أن هذا الهاتف سيأتي أساسًا للتنافس مع الهاتف Redmi Note 7 الذي أعلنت عنه العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi مؤخرًا.

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