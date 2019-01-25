Hulu تقلص سعر الإشتراك في خطتها الأساسية إلى 5.99 دولار أمريكي في الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد فترة وجيزة من رفع شركة Netflix لأسعار جميع الخطط المدفوعة في خدمتها بالولايات المتحدة الأمريكية، قررت Hulu خفض سعر الإشتراك في الخطة الأساسية الخاصة بها. هذه الخطة تكلف حاليًا 7.99 دولار أمريكي شهريًا علمًا أنها تدعم الإعلانات، ولكن قررت شركة Hulu الآن تقليص سعرها إلى 5.99 دولار أمريكي إعتبارًا من 26 فبراير.

هذه ليست هي المرة الأولى التي توفر فيها Hulu هذه الخطة بهذا السعر، فقد قامت بخفض سعر الخطة الأساسية من قبل أثناء فترة العروض، ولكن هذه المرة ستقوم بذلك بشكل دائم. وعلى ما يبدو، قررت Hulu تخفيض سعر هذه الخطة من أجل زيادة قاعدة المشتركين في الخدمة الخاصة بها.

بما أن هذه الخطة تدعم عرض الإعلانات، فهناك من يتوقع أن تقوم شركة Hulu بعرض إعلانات أكثر لتعويض الإيرادات المفقودة بسبب الإنخفاض في سعر الإشتراك. هذا لن يكون هو الحال، فقد أوضحت شركة Hulu أنها لن تقوم برفع حجم الإعلانات.

وعندما يتعلق الأمر بخطط الإشتراك الأخرى، فسوف تواصل شركة Hulu تقديم الخطة ” الخالية من الإعلانات ” مقابل 11.99 دولار أمريكي في الشهر. لا يوجد أيضًا أي تغيير في الإشتراك الخاص بباقة Hulu و Spotify والتي تكلف 12.99 دولار أمريكي.

قامت شركة Netflix برفع أسعار جميع خططها قبل بضعة أيام، وتستفيد شركة Hulu من ذلك من خلال هذه الخطوة. ومع ذلك، لا يزال هناك إختلاف رئيسي واحد، وهو أن جميع الخطط المتاحة في خدمة Netflix لا تعرض الإعلانات.

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