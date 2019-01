شبكة إنستاجرام تنفي الإدعاءات التي تقول بأنها تحد من الوصول إلى المشاركات

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما لاحظ البعض منكم مؤخرًا كيف أن بعض الأشخاص الذين تتابعهم على إنستاجرام قاموا بنشر صورة تظهر أن إنستاجرام تقوم بحد المستخدمين الآخرين من الوصول إلى مشاركاتهم. تدعي هذه المنشورات أن إنستاجرام قامت بالحد من عدد المنشورات التي يمكنك مشاهدتها بحيث لا يتمكن سوى 7 في المئة من المتابعين من مشاهدة مشاركاتك.

من غير الواضح كيف حدث ذلك، ولكن إنستاجرام قررت الرد الآن على هذه الإدعاءات من خلال سلسلة من المشاركات على تويتر حيث تنكر أنها قامت بإجراء أي تغييرات. وتذكر الشركة أنها لم تُجْرِ أي تغييرات وأن الخوارزمية التي كانت تستخدمها في السابق لا تزال هي المستخدمة حاليًا، وهذا ما يعني بأن شبكة إنستاجرام لا تزال مصممة لعرض أكبر عدد ممكن من المشاركات من الأشخاص الذين تتابعهم.

ووفقا لشبكة إنستاجرام، فقد صرحت بالقول : ” لم يتم إجراء أي تغييرات مؤخرًا على آلية تصنيف الخلاصة، ولا نخفي أبدًا المشاركات من الأشخاص الذين تتابعهم – إذا تابعت التمرير، فسوف تشاهد مشاركاتهم جميعًا. مرة أخرى، يتم تخصيص الخلاصة من أجلك وتتطور مع مرور الوقت بناءً على كيفية إستخدامك لإنستاجرام “. كما قلنا سابقًا، نحن لا نعرف كيف ظهرت هذه الإدعاءات، ولكن مثل هذه الإدعاءات من شأنها أن تلحق ضررًا بالأعمال التجارية لشركة إنستاجرام لأنه من شأن ذلك أن يقود الشركات بعيدًا عن شبكة إنستاجرام لأغراض الدعاية والإعلان.

لا يزال هناك العديد من المستخدمين الذين يفضلون كثيرًا عودة شبكة إنستاجرام إلى الخلاصة التي تعرض المشاركات حسب التسلسل الزمني، وهو ما فعلته شبكة تويتر في الأونة الأخيرة من خلال منح المستخدمين خيار عرض التغريدات في الصفحة الرئيسية حسب تسلسلها الزمني.

We have not made any recent changes to feed ranking, and we never hide posts from people you're following – if you keep scrolling, you will see them all. Again, your feed is personalized to you and evolves over time based on how you use Instagram.✌️