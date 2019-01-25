شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيم كوك" يحتفل بالذكرى السنوية الـ 35 لإطلاق "ماكنتوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل "تيم كوك" الرئيس التنفيذى لشركة أبل بواحد من أكثر منتجات آبل شهرة عبر حسابه الرسمى على تويتر، وذلك فى الذكرى السنوية الـ 35 لإطلاق أجهزة Apple Macintosh، وأوضح "كوك" فى تغريدته عن مدى فخر الشركة بشأن عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لمتابعة عواطفهم وخلق المستقبل.

وتحتفل شركة آبل بالذكرى السنوية الـ 35 لإطلاق أجهزة Apple Macintosh، والتى تم إطلاقها فى 24 يناير 1984، حيث وقف "ستيف جوبز" على المسرح وقدم الجهاز الجديد مع كلمة "مرحبا" على الشاشة.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فقبل يومين من كشف شركة أبل عن هذا الجهاز الجديد، قامت الشركة بطرح إعلانها الشهير لعام 1984 والذى تم عرضه خلال بطولة Superbowl لهذا العام، وقد أخرج ريدلى سكوت الإعلان، والذى يعتبر واحد من أشهرها على الإطلاق.

وقد كان جهاز Mac الأول قوياً وفقاً لمعايير اليوم، وقد شملت المواصفات الأصلية وحدة المعالجة المركزية موتورولا وتعمل بسرعة 8MHz ورامات 128كيلوبايت، وقد كان حلًا أنيقًا، فقد تم تشغيله على شاشة أبيض وأسود مدمج بدقة تبلغ 512 × 342 وكان يحتوى على محرك أقراص مرن مدمج لتخزين الملفات.

ويعد جهاز Mac أول جهاز كمبيوتر يعرض الأشخاص على واجهة مستخدم رسومية واستخدام الماوس، وفى غضون سنوات كانت هذه هى الطريقة الفعلية لاستخدام الكمبيوتر، ولكن قبل ذلك كان يعتمد الأشخاص على واجهات المستخدم المستندة إلى النصوص للقيام بكل شيء، كما تم تضمين اثنين من التطبيقات، وهما MacWrite وMacPaint التى أعطت المستخدمين مقدمة لاستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم للعمل والمرح.

فيما لم يكن جهاز Mac هو أول جهاز كمبيوتر من إنتاج شركة أبل، فقد كانت بالفعل تبيع عائلة Apple II من الآلات واستمرت حتى أوائل التسعينيات، لكن فى نهاية المطاف توقفت Apple II فى نوفمبر 1993.