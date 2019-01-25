"أتربة وأمطار".. الأرصاد تحذر من طقس السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر مما تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الامطار على مناطق من جنوب سيناء".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

خبير أرصاد يكشف تعرض البلاد لموجة جديدة أقل من السابقة

وكان وحيد سعودي، مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد سابقاً، قد قال إن البلاد ستتعرض لرياح وأتربة يصاحبها أمطار حتى الأحد، وستكون الموجة الجديدة، أقل حدة من السابقة.

وأوضح في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك: "بعد الاطلاع على آخر التوزيعات الضغطية وصور الأقمار الصناعية والتى تم بها تعديلات طفيفة في التوزيعات الضغطية تشير إلى طقس شتوى مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يكون دافىء على وسط وجنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء معظم ساعات النهار، وإن ظل شديد البروده ليلا على كافة الأنحاء هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا".

وأضاف سعودي: "خلال هذه الفتره هناك نشاط للرياح غير مؤثر على الأنشطة اليومية فيما عدا اضطراب في حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط خاصة على المناطق الغربية منه وكذا إلى إنخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية المؤدية من وإلى السواحل الغربية للبلاد عند السلوم وسيدى برانى ومطروح والإسكندرية أما بالنسبة للمناطق الداخلية مثل محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه حتى شمال الصعيد نشاط محدود للرياح الغربية والجنوبية الغربية سيؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة بشكل خفيف على فترات متقطعه خلال فترة التنبؤ.. بمعنى هذه الحالة من الطقس المتوقع خلال هذه الفتره غير مقلقة فالحالة أقل من شدتها كثيرا مقارنة بالحالة السابقة التى ضربت البلاد يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقان 15 و 16 يناير السابقان هذا أولا".

وواصل: "أما ثانيا سوف يستمر الطقس المائل للدفء نهارا وشديد البروده ليلا سوف تنخفض فيه درجة الحرارة الصغرى بشكل ملحوظ مع إحتمالات كبيره لفرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة يومي السبت والأحد القادمان فقط على المناطق الشرقية والجنوبية من سيناء على العقبه ونويبع والنبق وشرم الشيخ".

وختم خبير الأرصاد بيانه قائلا: "لا جديد فى النصائح سوى يفضل ابتعاد مرضى حساسية الصدر والرمد عن مثل هذه الأجواء المتربه والأبتعاد عن الأنشطه البحريه فوق مسطح البحر المتوسط خلال هذه الفتره... بصفة عامة الطقس يسمح بحركة السفر على كل الطرق والاستمتاع بأجازة منتصف العام الدراسى فى كافة محافظات ومدن الجمهورية كل عام وحضراتكم بخير".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المدن:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 8

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 13

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14