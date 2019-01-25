تكنولوجيا: موقع موتورولا يكشف عن طريق الخطأ هواتف Moto G7 الجديدة.. تعرف على مواصفاتها

حددت موتورولا Motorola يوم 7 فبراير القادم موعدا للكشف عن هواتفها الذكية الجديدة Moto G7، غير أن صور الهواتف ومواصفاتها تم تسريبها بكل وضوح، وبيد موتورولا نفسها!

فقد فوجئ المستخدمين بنشر صور هواتف Moto G7 ومواصفاتها على موقع موتورولا في البرازيل، ثم تداركت الشركة الخطأ وحذفت البيانات، لكن بعد التقاط المواقع التكنولوجية لها.

بحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن، فإن موتورولا ستكشف عن 4 هواتف ذكية جديدة ضمن موديل Moto G7، ستكون جميعها نحيفة الحواف وتحتوي على نتوء (نوتش) Notch ومنفذ لسماعات الرأس، وبنظام تشغيل أندرويد Android Pie.

وستعمل هواتف Moto G7 وMoto G7 Play وMoto G7 Power بمعالج كوالكوم سنابدراجون Snapdragon 632، في حين سيعمل هاتف Moto G7 Plus بمعالج سنابدراجون Snapdragon 636.

وسيكون هاتف Moto G7 Plus هو الأفضل من حيث مواصفات الكاميرا بين الهواتف الأربعة، فالكاميرا الأمامية ستكون بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين في الخلف بدقة 16 و5 ميجابكسل.

أما هاتف Moto G7 Power فسيكون الأكبر من حيث البطارية بين هواتف موتورولا الجديدة، حيث سيعمل ببطارية بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، بينما ستعمل باقي الهواتف ببطارية 3,000 مللي أمبير ساعة.

وعلى الرغم من عدم كشف موتورولا بعد عن أسعار هواتفها الجديدة، يتوقع أن تكون هذه الهواتف من أفضل الهواتف متوسطة الميزانية التي يمكن اقتنائها بسعر مناسب.