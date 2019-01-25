تسريبات جديدة تستعرض لنا الهاتف Moto G7 و Moto G7 Power، وسيصلان يوم 7 فبراير

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات ذات الصلة بسلسلة هواتف Moto G7 Series القادمة من شركة موتورولا. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على دفعة جديدة من الصور المسربة الواقعية والتي تستعرض لنا الهاتفين Moto G7 و Moto G7 Power.

كما تلاحظون في الصور أدناه، فالهاتف Moto G7 سيأتي مع تصميم مألوف نوعا ما بحيث يضم بدوره شاشة مزودة بقطع في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرا الأمامية وبقية المستشعرات الأخرى وإطار سفلي بارز قليلا يضم شعار الشركة. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فنحن نلاحظ بأنها ستكون مغطاة بالزجاج وتضم كاميرا مزدوجة يتواجد أسفلها الفلاش LED. وبالنسبة لشعار موتورولا الدائري، فهو يعمل أيضًا كمستشعر لبصمات الأصابع.

وعندما يتعلق الأمر بالهاتف Moto G7 Power، فهو يستخدم نفس لغة التصميم تقريبًا بإستثناء أنه يضم قطعًا عريضًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة لإحتواء الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى، كما أنه يضم أيضا كاميرا واحدة فقط في الخلف على عكس الهاتف Moto G7. وبالنسبة للأشياء الأخرى، فهي تبدو متقاربة بين الهاتفين.

وبغض النظر عن التصميم، فقد تردد في الفترة الماضية بأن الهاتف Moto G7 سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.24 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك بأن هذا الهاتف سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

أما بالنسبة للهاتف Moto G7 Power، فقد تردد أنه سيضم شاشة بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB أو 4GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 5000mAh.

وفي حالة إذا كانت التسريبات الجديدة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة موتورولا بالكشف عن سلسلة هواتف Moto G7 Series والتي ستشمل أيضًا كل من Moto G7 Play و Moto G7 Plus في اليوم السابع من شهر فبراير المقبل بمدينة ساو باولو البرازيلية.

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