الهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20 سيحصلان على تحديث Android 9 Pie في شهر أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التسريبات والشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يأتي الهاتف Galaxy M20 مع واجهة One UI الجديدة على الرغم من حقيقة أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo مع العلم بأن المعلومات التي حصلنا عليها اليوم تقول بأن هذا الهاتف لن يحصل على تحديث Android 9 Pie إلا بعد مرور عدة أشهر، وبالضبط في شهر أغسطس المقبل.

قامت شركة سامسونج بنشر إشعارًا مع قائمة للمواعيد التي سيصل فيها تحديث Android 9 Pie لعدد من هواتفها الذكية، وقد كانت هذه القائمة تشمل الهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20 اللذان لم يتم الإعلان عنهما بشكل رسمي حتى الآن مع شهر أغسطس كإطار زمني متوقع لموعد وصول الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد لهما. وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie الرسمي لهواتف Galaxy Note 8 و Galaxy S8 في شهر فبراير المقبل، في حين ستقوم بإطلاق نفس التحديث لهواتف Galaxy A Series في شهر مارس، ولهواتف Galaxy J Series في شهر أبريل.

وبالعودة إلى الهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنهما سيأتيان مع مواصفات تقنية تشمل :

Samsung Galaxy M10

شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي

معالج سداسي النوى من فئة Exynos 7872

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني

بطارية بسعة 3400mAh

نظام الأندرويد 8.1 Oreo

Samsung Galaxy M20

شاشة بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة Exynos 7885

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني

بطارية بسعة 5000mAh

نظام الأندرويد 8.1 Oreo

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن المصدر الذي كان وراء تسريب هذه المواصفات ذكر بأن الهاتف Galaxy M10 سيكلف إبتداء من 8990 روبية في الهند، وهو ما يعادل 126 دولار أمريكي، في حين ذكر أن الهاتف Galaxy M20 سيكلف إبتداء من 12990 روبية وهو ما يعادل 182 دولار أمريكي. وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تأتي سلسلة هواتف Galaxy M Series الجديدة للحلول مكان كل من Galaxy J Series و Galaxy C Series و Galaxy On Series.

المصدر.