تسريبات جديدة تستعرض لنا الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 من زوايا مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال يتوجب علينا الإنتظار لنحو شهر تقريبًا قبل أن نرى شركة سامسونج تزيح الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة، ولكن هذا لا يعني بأنه لا يمكننا الحصول على المزيد من التسريبات ذات الصلة بهذه الهواتف. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على صور مسربة جديدة تستعرض لنا كيف سيكون تصميم الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 من زوايا مختلفة.

أول شيء لاحظناه في هذه النماذج الأولية من الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 هو الإطار المحيط بالشاشة والذي يبدو أكبر قليلا من ذلك المجسد في الصور الحاسوبية التي حصلنا عليها في الأونة الأخيرة، ولكن هذا كان متوقعًا. هذه الصور تؤكد لنا أيضًا أن الهاتف +Galaxy S10 سيضم شاشة أكبر وكاميرتين في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة. نعم، من بين الأشياء الأخرى الأكثر إثارة للإهتمام التي لاحظناها في هذه الصور هو إحتفاظ كلا الهاتفين بمنفذ السماعات 3.5mm، وهو ما يعد أمرًا هامًا بالنسبة للعديد من الأشخاص.

وعندما يتعلق الأمر بتصميم الواجهة الخلفية لكل من Galaxy S10 و +Galaxy S10، فهو يذكرنا بالهاتف Galaxy Note 9، ولكن في حين جاء هذا الأخير مع كاميرتين فقط، فالهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 سيأتيان مع ثلاث كاميرات، كما أنهما سيتخلصان من مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية بسبب نقله إلى الشاشة. عموما، يمكنكم إلقاء نظرة على هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة أدناه :

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فيبدو أن النسخة الأرقى من الهاتف +Galaxy S10 ستكلف 1600 يورو في أوروبا علمًا أن هذه النسخة ستضم ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية. وفي حالة إذا كنت لا ترغب الحصول على كل هذا، فسوف يكون بمقدورك الحصول على النسخة الأساسية والتي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية مقابل 1050 يورو، هذا في حالة إذا كنت تعيش في أوروبا.

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