شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 55٪ من برمجيات أجهزة الكمبيوتر حول العالم تعمل بإصدارات قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن أكثر من نصف برامج الكمبيوتر الشخصى "حوالى 55%" المثبتة فى جميع أنحاء العالم تعمل بإصدارات قديمة، وهو ما يجعل المستخدمين وبياناتهم الشخصية عرضة لمخاطر أمنية.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، جاءت هذه الإحصائية من قبل شركة Avast للأمن السيبرانى، خلال تقريرها "PC Trends Report 2019”، والذى أوضحت فيه أن المستخدمين يجعلون أنفسهم عرضة للهجمات من خلال عدم تنفيذ تصحيحات الأمان والاحتفاظ بنسخ قديمة من التطبيقات الشائعة على أجهزة الكمبيوتر.

وتشمل التطبيقات التى يتم تجاهل تحديثها فى أغلب الأحيان، كل من سلسلة "أدوبى" بنسبة 96%، ومشغل الموسيقى VLC Media Player بنسبة 94%، وبرنامج المكالمات Skype بنسبة 94%.

وجاء فى التقرير أن غالبية المستخدمين يقومون بتحديث الهواتف الذكية بشكل منتظم، لكن لا يمكن قول الشىء نفسه بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر، خاصة مع بلوغ متوسط​​ عمر جهاز الكمبيوتر الآن ست سنوات، وهو ما يجعلنا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تعرضنا لمخاطر لا داعى لها.

وجاء هذا التقرير بالاستناد إلى بيانات مجهولة المصدر مجمعة من 163 مليون جهاز عبر العالم، ووجد أن واحد من كل ستة (15%) من جميع مستخدمى Windows 7 وواحد من كل عشرة (9%) من جميع مستخدمى Windows 10 فى جميع أنحاء العالم يديرون إصدارات أقدم ولم تعد مدعومة من المطور".