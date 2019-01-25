شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر ميزة جديدة تكشف عن مصدر الصور التى تصل إليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد تطبيق واتس اب لإطلاق ميزة جديدة مفيدة للغاية، إذ أطلق تطبيق التراسل الفورى إصدارًا تجريبيًا لهواتف أندرويد يقدم ميزة "عرض فى الدردشة"، ويمنحك ذلك القدرة على الضغط على الصورة ، لمعرفة مصدرها.

فعلى سبيل المثال، سيكون ذلك مفيدا فى تذكر جهة الاتصال التى أرسلت لك صورة غير مذكور عليها مصدرها، ويمكنك الضغط على زر واحد للانتقال مباشرة إلى اللحظة التى جرت فيها الدردشة، وذلك وفقا لما نشره موقع Phonearena الهندى.

كما أنها مفيدة إذا كنت تريد أن تتذكر وقت مشاركة إحدى الصور، وهذه الميزة متاحة بالفعل لنظام iOS ولكن تم تضمينها فى تحديث إصدار بيتا من WhatsApp لتكون متاحة للجميع بشكل رسمى، مما يعنى أنه سيتم طرحه فى الإصدار العام فى الأسابيع والأشهر المقبلة.