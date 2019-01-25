واتس آب يختبر ميزة جديدة

كتبت إسراء حسنى

يستعد تطبيق واتس اب لإطلاق ميزة جديدة مفيدة للغاية، إذ أطلق تطبيق التراسل الفورى إصدارًا تجريبيًا لهواتف أندرويد يقدم ميزة "عرض فى الدردشة"، ويمنحك ذلك القدرة على الضغط على الصورة ، لمعرفة مصدرها.

فعلى سبيل المثال، سيكون ذلك مفيدا فى تذكر جهة الاتصال التى أرسلت لك صورة غير مذكور عليها مصدرها، ويمكنك الضغط على زر واحد للانتقال مباشرة إلى اللحظة التى جرت فيها الدردشة، وذلك وفقا لما نشره موقع Phonearena الهندى.

كما أنها مفيدة إذا كنت تريد أن تتذكر وقت مشاركة إحدى الصور، وهذه الميزة متاحة بالفعل لنظام iOS ولكن تم تضمينها فى...