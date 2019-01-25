هاتفٌ ذكي جديد بدون أزرار ومنفذ للشحن وسماعات

ويحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 5.99 بوصة، مع عدم وجود فتحة لبطاقة SIM أو منفذ شحن أو صوت أو مقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى عدم وجود زر الطاقة أو زر الصفحة الرئيسية أو أزرار الصوت.
من غير الواضح كم سيكلف الجهاز أو متى سيصبح متاحاً فى الولايات المتحدة، ففى الوقت الحالي يتوفر الجهاز فى الصين بشكل محدود، وهذا يتوقف على عدد شركات الاتصالات المحلية التي تم تجهيزها للتعامل مع تكنولوجيا eSIM.
ويتم استبدال فتحة بطاقة SIM بتكنولوجيا eSIM، ما يعنى أن بطاقة SIM مضمنة في الجهاز، كما تم تجهيز الهاتف بشحن لاسلكي وهو مضاد للماء مع تصنيف IP68.
وزود الهاتف بتقنية Bluetooth 5.0 واتصال USB اللاسلكي.
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