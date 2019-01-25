شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتعاش سوق التجارة الإلكترونية فى رومانيا عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع حجم تجارة السلع عبر الإنترنت فى رومانيا بنسبة 30% فى عام 2018، مقارنة بعام 2017 إلى 5ر3 مليار يورو أى ما يعادل 10 ملايين يورو يوميا، ويعتبر هذا النمو ضمن أعلى معدلات فى أوروبا للعام التالى على التوالى.

وصدرت الإحصاءات عن أكبر تجمع لتجار التجزئة على الإنترنت فى رومانيا، تم إعداده بهدف تقييم ديناميكيات السوق، استنادا إلى بيانات من كبرى شركات التجزئة المحلية على الإنترنت.

ويتوقع تجمع تجار التجزئة تجاوز سوق التجارة الإلكترونية فى رومانيا خمسة مليار يورو فى عام 2020، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى.