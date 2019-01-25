شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تعتزم إيقاف تطبيقها Moments فى 25 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك فى بيان لها أنها تعتزم إغلاق تطبيقها Moments الخاص بالصور بعد شهر من اليوم، وتحديدا ًفى 25 فبراير المقبل، إذ إن هذا التطبيق يعد منفصلاً عن التطبيق الأساسى للشركة، ويتيح مشاركة الصور بشكل خاص بين الأصدقاء، لكن على ما يبدو فإنه لم يحصل على اهتمام المستخدمين بشكل كافٍ.

ووفقاً لما نشره موقع theverge الأمريكى، فكانت فيس بوك طرحت التطبيق فى 2015، وهو يعتبر شبيها بتطبيق "صور جوجل" إلى حد ما، إذ يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور بين أصدقائهم على فيس بوك بشكل خاص دون رفعها على الشبكة من الأساس.

وقال أحد مسئولى فيس بوك، "سننهى دعم تطبيق Moments والذى تم إنشاءه بشكل رئيسى لحفظ الصور للمستخدمين ومشاركتها"، مضيفا:"نعرف أن الصور التى يشاركها المستخدمين مهمة، لذلك سنستمر بتوفير حلول لمشاركة تلك اللحظات على تطبيق فيسبوك نفسه".

ويجب ملاحظة أن الصور المتواجدة على تطبيق Moments يمكن رفعها ضمن ألبومات على فيس بوك لكن يتم تعيينها بشكل تلقائى إلى خاصة بحيث لا يمكن مشاهدتها إلا من الشخص نفسه، لذلك يمكن لمستخدمى Moments الاستفادة من تطبيق الشركة الأساسى حول هذه النقطة.