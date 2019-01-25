تكنولوجيا: بدأت بالروبوت “سكاوت”.. أمازون تختبر الروبوتات في توصيل الطلبات إلى المنازل

بدأت شركة أمازون Amazon في اختبار الروبوتات في توصيل الطلبات إلى المنازل، وبدأت بعربة روبوتية تدعى “سكاوت” Scout، وذلك في ولاية واشنطن الأمريكية.

وأعدت أمازون 6 شاحنات كهربائية ذاتية القيادة من نوع “سكاوت” لتقوم بتسليم الطرود، والتي ستعمل في البداية خلال ساعات النهار، وسوف يرافقها مؤقتا موظفا من أمازون، إلى أن تأخذ الروبوتات على عاتقها إنجاز العمل بمفردها فيما بعد.

وقال شون سكوت، نائب رئيس أمازون، أن الشركة طورت روبوت “سكاوت” في مختبرها للبحث والتطوير في سياتل، لضمان أن روبوتاتها يمكنها التنقل بأمان وكفاءة، ويمكنها تمييز الحيوانات الأليفة والمشاة والمنشآت المختلفة في طريقها، من أجل إتمام عملها بنجاح.

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وظهرت شاحنة “سكاوت” Scout في فيديو ترويجي أثناء توصيله لأحد الطرود، وهي مزودة بغطاء يتم رفعه تلقائيا عند خروج العميل من منزله لاستلام الطرد، لكنها لم تكشف عن تفاصيل أكثر عن كيفية عمل “سكاوت”.

ولا تعد أمازون الشركة الأولى التي تستخدم الروبوتات في توصيل الطرود، فقد أعلنت شركة الروبوتات “ستارشيب تكنولوجيز” Starship Technologies عن أسطول يضم 20 روبوتا تقوم بتقديم القهوة والبيتزا لطلاب الجامعات في ولاية فرجينيا، كما يمكن طلب الخدمة عبر تطبيق مخصص لذلك.