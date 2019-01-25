كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن PrintBrush XDR.. أول طابعة بالألوان للهواتف الذكية

قام فريق التطوير في شركة PrintDreams -ومقرهها ستوكهولم بالسويد- بتطوير طابعة جديدة تحمل اسم PrintBrush XDR وهي أول طابعة بالألوان مصممة خصيصًا للهواتف الذكية، حيث تقدم حلًا ذكيًا للطباعة ولكنها الآن في مرحلة الإنتاج التجريبي بعد سنوات عديدة من التطوير.

تعمل طابعة PrintBrush XDR بتقنية RMT التي طورتها شركة PrintDreams لتُمكِّن مستخدمي الهواتف الذكية من طباعة أي شيء على أي سطح بمجرد تحريكها على هذا السطح فقط، وهي طابعة لاسلكية صغيرة الحجم حيث تزن نفس وزن الهاتف الذكي تقريبًا، ولكنها تستطيع طباعة الكثير من البيانات بجودة عالية، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

هذه الطابعة ستغير الطريقة التي نفكر بها في الطباعة لأنه لأول مرة سيكون من الممكن طباعة أي شيء بالألوان الكاملة على أي سطح تقريبًا، وقد يكون هذا السطح ورق، كرتون، أقمشة، خشب، زجاج، معدن وغير ذلك الكثير.

تتم عملية الطباعة بكل سهولة عن طريق تحريك الطابعة على السطح المراد الطباعة عليه، فقط قم بتبديل اتجاه الطابعة من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار.