كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| روبوت يحلّ للمسافرين مشكلة ضخمة في المطار يجرب مطار غاتويك البريطاني خدمة ذكية لركن السيارات، حيث يترك المسافر سيارته لروبوت يتولى العملية بنفسه. التقرير التالي لموقع العربية.نت يسلط الضوء على هذه الخدمة:

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