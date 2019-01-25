هكذا سيبدو هاتف موتورولا القابل للطي على الأرجح

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الهواتف الذكية القابلة للطي في طريقها لتصل إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام. وبالتأكيد، سنسمع الكثير عن هذه الهواتف الذكية هذا العام، وهذا ما يؤكد أن هذا النوع الجديد من الهواتف الذكية سيحظى بإهتمام كبير جدًا. في الواقع، كانت هناك تقارير تشير إلى أن شركة موتورولا تعمل على غرار العديد من الشركات الأخرى على هاتفها الذكي القابل للطي.

الآن بفضل القائمين على موقع LetsGoDigital، فقد قاموا بتجميع بعض المعلومات من مجموعة من براءات الإختراع المسجلة بإسم الشركة لإنشاء صور حاسوبية تستعرض لنا كيف سيبدو هاتف موتورولا القابل للطي على الأرجح. لاحظ أن هذه ليست تسريبات، وإنما صور تم إنشاؤها بإستخدام الحاسوب تستند على التصاميم التي قامت شركة موتورولا بحفظها في الفترة الماضية كبراءات إختراع. وسواء كان هذا هو تصميم هاتف موتورولا القابل للطي أم لا، فهذه الصور تعطينا على الأقل لمحة عما يمكن أن تعمل عليه شركة موتورولا.

هذه الصور الجديدة تستعرض لنا هاتف موتورولا القابل للطي مع مفصل في المنتصف مما يعني أنه يمكن طي هذا الهاتف في المنتصف مثل ورقة. عندما يكون ممدًا، فأنت تحصل على شاشة كبيرة بأبعاد مماثلة نوعًا ما لأبعاد شاشات الأجهزة اللوحية الصغيرة، وهي الشاشة التي من شأنها أن تساعد في تحسين تجربة القراءة وتصفح الويب ومشاهدة الفيديوهات.

نتوقع أن تعتمد الهواتف الذكية القابلة للطي القادمة من مختلف الشركات الأخرى على نفس المفهوم أو مفهوم مماثل، على الرغم من أن شركة Xiaomi عرضت لنا هاتفًا ذكيًا قابلاً للطي مع شاشة قابلة للطي في محورين. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فمن المقرر أن تكشف لنا شركة سامسونج بشكل رسمي عن هاتفها الذكي القابل للطي في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة يوم 20 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، لذا سيكون من المثير للإهتمام معرفة كيف سيبدو التصميم النهائي لهاتف سامسونج القابل للطي.

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