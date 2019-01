صور مسربة جديدة للهاتف Galaxy S10 تؤكد لنا قدومه مع محفظة للعملات الرقمية

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت اليوم مجموعة من الصور المسربة الواقعية الجديدة للهاتف Galaxy S10، وهذه المرة تظهر لنا ميزة جديدة. في الواقع، يعرض لنا الهاتف Galaxy S10 في هذه الصور خاصية Samsung Blockchain KeyStore، وهو المكان حيث يمكنك على الأرجح تخزين العملات الرقمية المدعومة.

Galaxy S10 الذي يظهر في هذه الصور يضم كاميرا واحدة فقط في الثقب الموجود على مستوى الشاشة، وبالتالي هذا يعني أن هذه الصور تستعرض لنا الهاتف Galaxy S10 وليس +Galaxy S10، لأن هذا الأخير سيأتي مع كاميرتين في الأمام، على الأقل هذا ما إتفقت عليه جميع التسريبات والشائعات التي وردتنا في الفترة الماضية.

وبالعودة إلى الصور التي تم تسريبها اليوم، فهي تعرض لنا صفحة الإعداد الخاصة بميزة Samsung Blockchain KeyStore، وهي الميزة التي وصفتها شركة سامسونج بأنها ” مكان آمن ومناسب للعملات الرقمية الخاصة بك “. ووفقا لهذه الصور، فسوف تكون قادرًا على إستيراد محفظة متاحة لديك حاليًا أو إنشاء محفظة جديدة. وفي الوقت الراهن، يظهر التطبيق أنه يدعم فقط العملة الرقمية Ethereum، ولكن نحن نعتقد بأنه سيدعم المزيد من العملات الرقمية عندما يحين موعد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة، بما في ذلك Bitcoin و LiteCoin وغيرها من العملات الرقمية الشائعة الأخرى.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فيبدو أن النسخة الأرقى من الهاتف +Galaxy S10 ستكلف 1600 يورو في أوروبا علمًا أن هذه النسخة ستضم ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية. وفي حالة إذا كنت لا ترغب الحصول على كل هذا، فسوف يكون بمقدورك الحصول على النسخة الأساسية والتي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية مقابل 1050 يورو، هذا في حالة إذا كنت تعيش في أوروبا.

عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة في اليوم 20 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية جنبا إلى جنب مع هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

