شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيسة العمليات بفيس بوك: لن أترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت شيريل ساندبرج رئيس العمليات بفيس بوك أن الشبكة الاجتماعية كانت بحاجة إلى استعادة ثقة الجمهور بعد مواجهة فضائح لانتهاك خصوصية مستخدميها.

وأكدت ساندبرج فى مقابلة أجرتها صحيفة دى تسايت الألمانية وشركة سى إم إس فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا، أن الشبكة الاجتماعية تستثمر مليارات الدولارات سنوياً لتحسين أمن شبكتها.

وقالت ساندبرج: "لم نتوقع جميع المخاطر من ربط هذا العدد الكبير من الناس، لكن الموقع أضاف مزايا تزيد من سيطرة المستخدمين على معلوماتهم الشخصية".

وعندما سئلت عما إذا كانت تفكر فى الترشح للرئاسة الأمريكية فى انتخابات 2020، أجابت: "إنها ليست على جدول أعمالى".

وأشارت ساندبرج أن مارك زوكربيرج يجب أن يبقى رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا، مؤكدا نيتها للبقاء بالشركة، التى تعمل بها منذ عام 2008.

وقالت: "أعتقد أن لدى عملاً يجب القيام به، إنها وظيفة أريد حقا أن أفعلها."

وأضافت ساندبرج إنه إذا كان على فيس بوك تغيير نموذج أعمالها وتقاضى رسومًا على المستخدمين بدلاً من جمع إيرادات الإعلانات، فإن عددًا أقل بكثير من الأشخاص سيكون قادرًا على استخدام الموقع.