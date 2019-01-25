شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطار جاتويك البريطانى يستعين بروبوتات لركن سيارات المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى عن أن هناك روبوتا ذكيا سيتولى مساعدة المسافرين بمطار جاتويك، ممن يخططون لترك سياراتهم بالمطار، إذ سيقوم أسطول من الروبوتات بصف السيارات بجانب بعضها البعض بسهولة ويسر دون الحاجة إلى أى تدخل بشرى.

وستبدأ التجربة فى شهر أغسطس، إذ سيترك المسافرون سياراتهم فى منطقة الإنزال قبل استدعاء الروبوت من خلال تطبيق معين، وعن طريق نظام تحديد المواقع سوف يوجه الروبوت إلى السيارة، حيث يقترب الروبوت الشبيه بالرافعة من السيارة من الأمام، وينزلق تحت جسم السيارة وينقلها إلى مكان محدد.

وسيتم تجربة هذه الروبوتات لمدة ثلاثة أشهر بمواقف السيارات فى مطار جاتويك، وستجرى التجربة فى جزء من موقف السيارات الذى طال انتظاره فى ساوث تيرمينال.

وسيتم استبدال البنية التحتية القائمة مثل علامات أماكن وقوف السيارات وأعمدة الإنارة بسطح ناعم للروبوتات وغرفة تتسع لأكثر من 100 آلة.

وسيتم فحص شكل السيارة وحجمها بواسطة المعدات للتأكد من توجيهها بأمان إلى المكان الذى تريد الذهاب إليه، ويتم تسجيل كل رحلة ومطابقتها مع رقم رحلة المسافر.