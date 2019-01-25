Huawei تتوقع أن تكون أكبر بائعة للهواتف الذكية في العالم هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما كان هدف شركة Huawei هو أن تصبح أكبر بائعة للهواتف الذكية في العالم. توقعت هذه الشركة الصينية اليوم أنها ستصبح أكبر بائعة للهواتف الذكية في العالم هذا العام. سيكون إنجازًا كبيرًا للشركة إذا تمكنت من ذلك، وخصوصا إذا أخذنا بعين الإعتبار أن هواتفها الذكية غير متوفرة في السوق الأمريكي.

كانت Huawei واحدة من أسرع الشركات المصنعة للهواتف الذكية نموًا في العالم، فقد تمكنت من شحن نحو 208 مليون هاتف ذكي في العام 2018. وقال رئيس قسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu اليوم خلال مؤتمر صحفي أقيم بالعاصمة الصينية بكين يوم أمس : ” حتى بدون السوق الأمريكي سنكون الرقم واحد في العالم “، مضيفًا : ” أعتقد أننا سنحقق هذا الإنجاز هذا العام، أو في العام المقبل “.

كما تطرق السيد Richard Yu لمخاوف بعض الحكومات حول إستخدام منتجات Huawei للتجسس لصالح الحكومة الصينية. وقال خلال المؤتمر الصحفي : ” عملاءنا لديهم الثقة فينا. إنهم فقط بعض رجال السياسة الذين يحاولون الضغط علينا “.

وقد أعلنت شركة Huawei أن قسم الأجهزة الإستهلاكية في الشركة شهد نموًا بنسبة 50 في المئة في العام الماضي من حيث الإيرادات والتي بلغت 52 مليار دولار أمريكي. وكان قسم الأجهزة الإستهلاكية في الشركة مسؤولاً عن 48 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة، وهذه هي المرة الأولى التي يتفوق فيها هذا القسم من حيث الإيرادات على قسم الشبكات المربح للشركة.