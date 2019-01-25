Huawei تؤكد قدوم هاتفها الذكي القابل للطي إلى معرض MWC 2019، وسيدعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كان هناك الكثير من الحديث حول الهواتف الذكية القابلة للطي في الأونة الأخيرة. ستقوم شركة سامسونج بعرض واحد في المستقبل القريب، وعلى الأرجح في الحدث حيث سيتم الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series يوم 20 فبراير. وكشفت شركة Xiaomi عن نموذج أولي رائع من هاتفها القابل للطي يوم أمس، في حين يُعتَقد أن شركة موتورولا ستقوم بإعادة إحياء الهاتف Motorola RAZR كهاتف ذكي قابل للطي. وبالنسبة لمن يتساءل عن شركة Huawei، فقد أكدت لنا هذه الأخيرة اليوم أنها ستقوم بدورها بالكشف عن هاتف ذكي قابل للطي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في أواخر الشهر المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.

كشف الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu عن هذا القدر القليل من المعلومات في نهاية حدث إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G بالعاصمة الصينية بكين. الحدث كان عن مودم Huawei الجديد والذي يحمل إسم Huawei Balong 5000 5G، ولكنه ذكر في النهاية أنه سيتم كشف النقاب عن هاتف ذكي قابل للطي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في المؤتمر العالمي للجوال شهر فبراير المقبل.

ووفقا للسيد Richard Yu، فقد صرح بالقول : ” نحن نتطلع لرؤيتكم في برشلونة خلال شهر فبراير المقبل، حيث سنطلق أول هاتف ذكي بتقنية 5G في العالم مزود بشاشة قابلة للطي “.

ليست هناك أي صور واقعية أو صور حاسوبية تستعرض لنا كيف سيبدو هاتف Huawei القابل للطي. ما أكده على الرغم من ذلك هو أن هذا الهاتف سيستخدم المودم Huawei Balong 5000 5G. وبالتأكيد، سيتم رسم المقارنات دائمًا مع هاتف سامسونج القابل للطي، والذي سيدعم هو الأخر على الأرجح شبكات الجيل الخامس 5G.