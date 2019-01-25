شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطار هيثرو البريطانى يستعين بكاميرات 4K وذكاء اصطناعى للحد من تأخر الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانى عن استعانة مطار هيثرو بكاميرا فائقة عالية الوضوح بدقة 4K وتقنية الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعدات المثبتة للتقليل من تأخر الرحلات الجوية بنسبة 20٪ خلال الأحوال الجوية السيئة.

وستساعد التكنولوجيا التى يتم تركيبها فى برج المراقبة فى مطار لندن الغربى، المراقبين على تعقب الطائرات عند انعدام الرؤية بكل سهولة، كما سيكون بإمكان الذكاء الاصطناعى تفسير الصور وتعقب الطائرات، مع التنبيه عند مغادرة الطائرات المدرج بأمان واستعدادها للتحليق.

ويقول المسئولون إن هذه التقنية ستكون مفيدة بشكل خاص فى الليل، حيث أن الكاميرات الحساسة للغاية ستسمح لضباط المراقبة بأداء عملهم بسهولة.

ويوجد فى هيثرو أعلى برج مراقبة للمطارات فى المملكة المتحدة على ارتفاع 285 قدمًا (87 مترًا)، إلا أنه يكون محاطا بسحاب منخفض حتى عندما تكون المدرجات واضحة، وفى هذه الظروف، يعتمد المتحكمون على الرادار، مما يؤدى إلى التأخير.