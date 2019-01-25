شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تحذف 8000 تطبيق للهواتف الذكية.. لعبة مطورة من قبل صانع PUBG ضمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الرقابة الإلكترونية الصينية اليوم الخميس عن حذف نحو 8000 تطبيق "خبيث" للهواتف الذكية، بما فى ذلك لعبة من تطوير شركة "تينسنت هولدنجز ليمتد" العملاقة مطورة لعبة "بابجى"، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الجهات التنظيمية لتشديد الرقابة على الإنترنت فى البلاد.

وقالت إدارة الفضاء الإلكترونى فى الصين (CAC) فى بيان أنها أمرت مشغلى الاتصالات بإيقاف خدمات 7،873 تطبيقًا بعد أن اكتشفوا أنهم قاموا بتزوير وتهريب وسرقة معلومات شخصية عن المستخدمين.

وقالت الوكالة إنها أطلقت الحملة فى سبتمبر مع وزارات حكومية صينية أخرى لاستهداف "تطبيقات الهواتف الخلوية الخبيثة التى تنتهك حقوق المستخدمين"، وجاء من بين التطبيقات التى استهدفتها الوكالة إصدار صينى من "Fruit Ninja" طورته شركة iDreamSky Technology Holdings Ltd ووزعته شركة Tencent.

وقالت الوكالة إن اللعبة تسببت فى خسائر اقتصادية للمستخدمين من خلال خداعهم إلى التوقيع على خدمات غير مرغوبة مقابل رسوم، أما ألعاب أخرى مثل "Bathroom Goddess" و "Naughty Housemaid" التى تم تطويرها ونشرها من قبل شركات أخرى ارتكبت "أنشطة الشغب على الإنترنت" مثل سرقة المعلومات والرسائل غير المرغوب فيها وعمليات التنزيل القسرى.

يذكر أنه يخضع سوق ألعاب الفيديو فى الصين، أكبر سوق فى العالم، لفحص صارم منذ العام الماضى عندما توقفت السلطات عن الموافقة على عناوين جديدة لمدة عام تقريبًا، وقد استأنفت مؤخرا الموافقات ولكن قادة الصناعة تينسنت ونيتياس لم يتلقوا أى شيء.

وتم تشديد الرقابة السياسية على الإنترنت فى عهد الرئيس شى جين بينج، وهو جهد تسارع منذ عام 2016، حيث يسعى الحزب الشيوعى الحاكم إلى قمع المعارضة على وسائل الإعلام الاجتماعية.