نون تطلق علامتها الخاصة إيست من نون

تواصل نون noon، السوق الرقمية التي انطلقت من المنطقة، توسعة محفظة منتجاتها مع إطلاق علامتها الخاصة إيست East، في خطوة تهدف إلى تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات أكثر مرونة وبقيمة لا تضاهى، وتم فعلياً طرح نحو 90 منتجاً لعلامة إيست من نون على منصة التجارة الإلكترونية، وبأسعار تنافسية.

وتتنوع هذه المنتجات بين كابلات USB وحزم البطاريات والشواحن إضافة إلى مجموعات المنشفات القطنية 100% بأسعار تبدأ من 50 درهماً، وأردية الاستحمام بسعر 87 درهماً، وأطقم الطبخ المصنوعة من الجرانيت بسعر 299 درهماً، والملابس القطنية الكاجوال للرجال بأسعار تبدأ من 45 درهماً.

وتعاونت نون في تطوير علامتها الخاصة مع عدد من أفضل المصنعين والمزودين الموثوقين لضمان استخدام أفضل المنتجات والتقنيات في صناعة المنتجات الجديدة، وسوف تواصل إيست من نون توسعة المنتجات التي تقدمها لتغطي احتياجات العملاء على كافة المستويات، بالتزامن من التركيز دائماً على أعلى معايير الجودة وأرخص الأسعار.

وتركز تشكيلة إيست من نون على التصاميم الكلاسيكية البسيطة، وتتميز بكونها عملية وقابلة للاستخدام على المدى الطويل، وتتوفر منتجات إيست من نون حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يتم إطلاقها قريباً في المملكة العربية السعودية.

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ويتطلع العملاء اليوم إلى أعلى مستويات المرونة والجودة والتميز في خدمة العملاء وتنوع الخيارات، وأن تكون كل هذه المزايا في متناول أيديهم بسهولة فائقة، ومن هنا، تأسست نون، كمنصة تجارية إلكترونية مبتكرة، وتضع السوق، المتوفرة أيضاً كتطبيق على الأجهزة المحمولة بنظامي آي أو إس iOS وأندرويد، عملاءها في المقدمة، وتوفر لهم خيارات متكاملة تتضمن منتجات من كل الفئات.

وتعتمد نون تقنيات تم تطويرها خصيصاً لها لتضع عملاءها في المقام الأول، بما في ذلك بوابتها المبتكرة والآمنة للدفع الإلكتروني، وأسطولها من المركبات المخصصة للتوصيل، ومركزها المتكامل لتجهيز وتنفيذ الطلبيات.

وتضمن نون توفير خيارات متعددة من المنتجات التي يتم توصيلها بأعلى معايير الأمان، وتعد السوق إحدى الأفكار التي جاءت وليدة احتياجات عصرنا الراهن، وهي ثمرة رؤية محمد العبار الذي أسس الشركة كمشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ونخبة من المستثمرين الخليجيين عبر استثمار أولي تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي.