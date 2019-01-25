شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من "تويتر" لتسهيل معرفة مصدر التغريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن أن شبكة التغريدات "تويتر" تختبر حاليًا إضافة ميزة جديدة فى سلسلة الردود، تقوم على عرض شعار بجوار التغريدة الرئيسية، لتتيح للمستخدمين التعرف بكل سهولة على المصدر الأساسى للتغريد.

ووفقًا لما نشره موقع macrumors الأمريكى، تعتبر هذه الإضافة مفيدة لحماية المستخدمين من التشتت عند متابعة بعض التغريدات، خاصة تلك التغريدات التى تتسم بالكثير من التفاعل، إضافة إلى المساعدة فى تجنب سوء الفهم والتجاوب بشكل أسرع مع باقى مستخدمى المنصة.

وتقوم الفكرة على إضافة شعار مصغر أسفل عنوان الحساب للتغريدة الأساسية فى سلسلة الردود يضم "المغرد الأساسي"، وذلك بلون مختلف ومميز يسمح للتعرف عليها بسرعة، وقد بدأت المنصة بالفعل بنشر تلك الخاصية لفئة قليلة من المستخدمين لنسختى الأندرويد وiOS التجريبية.