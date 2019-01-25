شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح خدمة YouTube TV فى مزيد من مناطق الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن خدمة YouTube TV التى أطلقتها جوجل فى شهر فبراير من عام 2017 للمرة الأولى، أصبحت متوفرة بنحو 98% من أسواق الولايات المتحدة.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فقد أكدت يوتيوب سابقا أن الخدمة تتوفر فى 100 منطقة من الأسواق الرئيسية فى الولايات المتحدة، واليوم تنطلق الخدمة إلى مناطق أخرى فى الولايات المتحدة، حيث أضافت الشركة دعم 95 سوق جديد، مما يدعم تغطية 98% من أسواق الولايات المتحدة.

وأوضحت يوتيوب خططها لدفع الخدمة للأسواق الأخرى فى الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، إلا أن شبكات البث الرئيسية المقدمة فى خدمة YouTube TV من ABC، وCBS، وFox إلى جانب NBC لن تتوفر لكل الأسواق.

ومن المقرر أن تتوفر خدمة YouTube TV باشتراك شهرى 40 دولار، مع ميزة الخدمات السحابية التى تأتى بتخزين غير محدود.