شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلات بـ Office 365 تواجه المستخدمين فى عدد من دول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Microsoft Office 365 واحدًا من أكثر برامج الكمبيوتر استخدامًا فى العالم، ولكنه تعرض لمشكلة لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم خلال الساعات الماضية، وذكرت التقارير أن المشكلة تؤثر على المستخدمين فى جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وفى حين أن مايكروسوفت لم تعلق بعد على انقطاع البرنامج عن العمل، وأبلغ عدة أشخاص عن وجود مشاكل لموقع Down Detector، ومن بين الذين أبلغوا عن مشاكل، قال 50٪ إن هذه المسألة كانت مع اتصال الخادم، فى حين أن 25٪ لديهم مشاكل مع Outlook، 25٪ لديهم مشاكل مع Exchange.
كما اتجه العديد من المستخدمين لموقع "تويتر" للتعبير عن مشاعر الإحباط، وقال متحدث باسم مايكروسوفت لـ Mirror Online: "نحن نعمل على حل الصعوبات التى يواجهها بعض العملاء فى أوروبا عند محاولة الوصول إلى Exchange Online".
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