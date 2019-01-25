شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تكشف عن هاتف ذكي بدون أزرار ومنفذ للشحن وسماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن صدمت شركة أبل العالم منذ سنوات بتخليها عن منفذ السماعات، كشف شركة صينية عن هاتف خالٍ من كل المنافذ، إذ لا يحتوى على منفذ شحن وجاك سماعة الرأس أو أزرار على الإطلاق.

ويحتوى الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 5.99 بوصة، مع عدم وجود فتحة لبطاقة SIM أو منفذ شحن أو صوت أو مقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى عدم وجود زر الطاقة أو زر الصفحة الرئيسية أو أزرار الصوت.

من غير الواضح كم سيكلف الجهاز أو متى سيصبح متاحًا فى الولايات المتحدة، ففى الوقت الحالى يتوفر الجهاز فى الصين بشكل محدود، وهذا يتوقف على عدد شركات الاتصالات المحلية التى تم تجهيزها للتعامل مع تكنولوجيا eSIM.

ويتم استبدال فتحة بطاقة SIM بتكنولوجيا eSIM، ما يعنى أن بطاقة SIM مضمنة فى الجهاز، كما تم تجهيز الهاتف بشحن لاسلكى وهو مضاد للماء مع تصنيف IP68.

وزود الهاتف بتقنية Bluetooth 5.0 واتصال USB اللاسلكى.