كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “كونتور توبو تيتانيوم”..محفظة من التيتانيوم من “Trayvax”

متابعة-سنيار: أنشأت Trayvax محفظة من التيتانيوم محدودة الإصدار، والتي سيتم إنتاج 100 قطعة منها فقط.

وقال مطورو محفظة تيتافاكس كونتور توبو تيتانيوم، أنها محفظة جلدية راقية، خفيفة الوزن، تتميز بتصميم أنيق ومظهر رفيع وهي مثالية للاستخدام اليومي.

TRYVAX Contour Topo Titanium متاحة للدعم على موقع التمويل الجماعي Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 199 دولار.