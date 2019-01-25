شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تغريدة للألعاب تم نشرها على تويتر خلال 2018؟.. الرقم سيذهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقًا لما نشره موقع toi الهندى، فقد تصدرت اليابان قائمة المناطق الأكثر تغريدًا عن الألعاب خلال العام الماضى، تليها كل من الولايات المتحدة، ثم المملكة المتحدة وفرنسا وكوريا وإسبانيا والبرازيل وكندا والمكسيك وألمانيا، وذلك وفقًا لما ذكره "ريشى شادا" رئيس قطاع الشراكات مع محتوى الألعاب بمنصة تويتر في منشور له على مدونته.

وقد كانت غالبية التغريدات تدور حول الألعاب من نوعية Fate / Grand Order فيما كانت ألعاب المعارك مثل Fortnite وPUBG أيضًا ضمن القائمة، وأضاف "شادا": "إن عشاق الألعاب فى جميع أنحاء العالم جاءوا إلى تويتر على مدار العام للانضمام إلى مجتمع من المتعصبين المتحمسين من نفس النوع على مدار العام".

وأضاف "شادا": "في حين حقق معرض الترفيه الإلكتروني (E3) ما يقرب من 15 مليون تغريدات على المنصة، فإن العديد من الأحداث الكبرى الأخرى في جميع أنحاء العالم مثل Tokyo Game Show 2018، وجوائز Game 2018، وTwitchCon 2018 وغيرها من الأغانى حصلت أيضا على نصيبهم من التغريدات".