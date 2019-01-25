شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج دعا مؤسس تويتر على العشاء واصطاد له "معزة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "جاك دورسي" المدير التنفيذى لشركة تويتر أنه تناول العشاء مرة واحدة مع "مارك زوكربيرج" المدير التنفذى لشركة فيس بوك، وفى حديثه مع "رولينج ستون"، أوضح دورسى أن زوكربيرج قام بنفسه بطبخ وجبة العشاء.

وعندما سئل عن أكثر لقاءاته التى لا تنسى مع زوكربيرج ، قال: "كان ذلك اللقاء فى العام الذى قرر فيه زوكربيرج أن يأكل فقط ما كان يصطاده، وكانت الوجبة عبارة عن ماعز".

ومضى دورسى ليشرح أن زوكربيرج قام بقتل الماعز باستخدام مسدس ليزر وسكين، بعد ذلك أرسلها إلى جزار، ثم تم إعدادها للعشاء.