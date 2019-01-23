تكنولوجيا: بالفيديو.. شاومي تكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية، لتصنيع الإلكترونيات والهواتف الذكية، عن فيديو دعائي لهاتفها الذكي القابل للطي، يظهر فيه مؤسسها ورئيسها لين بين وهو يستخدم الهاتف.

وبحسب الفيديو، فإنه يتم طي طرفي الهاتف أسفل قطعة الوسط به، ليتحول من حاسوب لوحي (تابلت) إلى حجم الهاتف الذكي المعتاد، وهو التصميم الذي أشاد به كثير من المختصين، واصفين إياه بالاستخدام العملي الأمثل لمفهوم طي الهواتف الذكية، بدلا من التصميم المبدئي المرن الذي أعلنت عنه الشركات الأخرى بخصوص هواتفها الذكية القابلة للطي حتى الآن.

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وفي حين لم تكشف شاومي أي تفاصيل حول هاتفها الذكي القابل للطي، أشار رئيسها إلى أن هذا النموذج هو النموذج الهندسي للهاتف، الذي تغلبت فيه شاومي على سلسلة من المشكلات التقنية، مثل مشكلة الشاشة المرنة القابلة للطي وتقنية الغطاء المرن وتقنية تكيف واجهة المستخدم مع عملية الطي، وقد ظهر في الفيديو الاستجابة المرنة لنظام وواجهة تشغيل الهاتف مع عملية الطي أثناء تشغيل أحد مقاطع الفيديو.

وكانت عدة شركات عالمية شهيرة قد أعلنت تباعا عن نيتها إصدار هاتف ذكي قابل للطي، منها سامسونج Samsung وهواوي Huawei ولينوفو Lenovo وإل جي LG، لكن أولى الشركات التي أصدرت هاتف ذكي قابل للطي بالفعل كانت شركة “رويول” Royole، الصينية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلنت عن هاتفها “فلكسباي” FlexPai القابل للطي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 مطلع الشهر الجاري.