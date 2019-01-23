انت الان تتابع تفاصيل خبر فشل "جوجل" في تطبيقات المراسلة يتواصل بإغلاق "Hangouts" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 23 يناير 2019 11:11 صباحاً - أعلنت شركة "جوجل" الثلاثاء، عن عزمها إيقاف تطبيق "Hangouts" للدردشة في أكتوبر القادم.

ولا تزال استراتيجية "جوجل" حول خدمات وتطبيقات الرسائل والدردشة محيرة وغير مستقرة، إذ بعد إيقافها لتطبيق "Allo" قبل فترة وجيزة تعلن الآن عن إيقاف "Hangouts"، مع إبقائها لتطبيق دردشة الفيديو "Duo" متاحاً للمستخدمين.

وبحسب موقع "تك كرانش"، فقد أعلنت الشركة عن استمرار تطبيق "Hangouts" لغاية شهر أكتوبر القادم، وبعدها ستطرح الشركة تطبيقات دردشة مجانية أخرى.

وبالنسبة إلى مستخدمي "G Suite" للتواصل، تقول جوجل إنها ستبدأ في جلب المزيد من الميزات الى جلسات "Hangouts" الكلاسيكية إلى الدردشة بين أبريل وسبتمبر. وتشمل هذه الميزات التكامل مع "Gmail"، والقدرة على التحدث إلى المستخدمين الخارجيين، وتحديث مكالمات الفيديو وإجراء المكالمات باستخدام "Google Voice".

بدأت جوجل قصتها في الأصل في ترحيل مستخدمي "Hangouts" إلى خدمة "Meet Video Conferencing" في العام الماضي، وعلى الرغم من أن خدمة "Meet" كانت خدمة جديدة بوظائف جديدة، بالنسبة إلى "Hangouts"، لكن القصة صارت أكثر تعقيداً، و بات "Hangouts Chat" غير متاح حالياً للمستهلكين.

أضحى تخبط جوجل، بحسب "تك كرانش"، في تطبيقات المراسلة واضحاً للعيان، فرغم مئات الملايين من المستخدمين النشطين اليومين لهذه التطبيقات، توقف جوجل التطبيق بعد التطبيق بدلاً من تصميم تطبيق شامل ومدعوم منها يكون بمنزلة المخلص للمستخدمين.