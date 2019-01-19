الهاتف LG G7 ThinQ يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie الرسمي في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة LG بإختبار تحديث Android 9 Pie للهاتف LG G7 ThinQ منذ شهر نوفمبر الماضي مع العلم بأن شركة LG وعدتنا آنذاك بإصدار النسخة الرسمية والنهائية من هذا التحديث لكافة ملاك الهاتف LG G7 ThinQ في الربع الأول من هذا العام. وتماشيا مع ذلك الوعد، فقد إتضح لنا الآن أن شركة LG بدأت فعلاً بإصدار النسخة الرسمية والنهائية من تحديث Android 9 Pie لملاك الهاتف LG G7 ThinQ في الوطن الأم، ونقصد هنا بطبيعة الحال كوريا الجنوبية. ونظرًا إلى أن شركة LG بدأت فعلاً بإصدار التحديث في كوريا الجنوبية، فنحن نعتقد بأننا لن نضطر إلى الإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل أن نرى الشركة تقوم بإصدار هذا التحديث كذلك في المزيد من البلدان حول العالم.

كما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك ميزات الرفاهية الرقمية، وميزة السطوع المتكيف، وميزة حفظ البطارية، فضلا عن جلب المزيد من الإعدادات إلى خاصية عدم الإزعاج، ودعم التطبيقات المزدوجة، وهذا ما يعني بأنه يمكنك إستخدام تطبيقين للشبكات الإجتماعية في آن واحد. ونظرًا إلى أنه تحديث رئيسي، فلا ينبغي أن تستغرب عندما تسمع بأن حجمه يبلغ أكثر من 1.3GB.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف LG G7 ThinQ حصل بفضل التحديث الجديد على ميزة Magic Photo التي رأيناها في الهاتف LG V40 ThinQ، وهي الميزة التي تتيح للمستخدمين تحريك جزء من الصورة. وتشمل التغييرات الإضافية الأخرى تحسين الأمان على الهاتف من خلال إدارة الوصول إلى المجلدات وصلاحيات WiFi للتطبيقات، والقدرة على تشفير بطاقة MicroSD حتى بدون قفل الشاشة من خلال رمز PIN أو كلمة المرور.

كما سبق وأشرنا، فهذا التحديث متوفر حاليًا في كوريا الجنوبية فقط، وهذا ما يعني بأنه سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نرى هذا التحديث يصل إلى بقية ملاك الهاتف LG G7 ThinQ في جميع أنحاء العالم.

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